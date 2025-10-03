Показатель доступа к качественной продукции вырос до 61% за пять лет

Было обследовано более 82 тыс. торговых точек, исследовано свыше 54 тыс. образцов и выполнено более 1,2 млн исследований, отметили в Роспотребнадзоре

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Показатель доступа россиян к качественной продукции с 2019 по 2024 годы вырос до 61%, сообщили журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Роспотребнадзором проведена оценка качества пищевой продукции, представленной на отечественном рынке: обследовано более 82 тыс. торговых точек, исследовано свыше 54 тыс. образцов и выполнено более 1,2 млн исследований. Показатель доступа населения к качественной продукции вырос с 2019 по 2024 годы до 61% при плановом значении 55%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за 10 лет доля несоответствующих проб сократилась: по микробиологическим показателям - в 1,3 раза, по санитарно-химическим - в 2 раза, по физико-химическим - в 1,5 раза. "Проведены исследования организации питания более чем 675 тыс. школьников в более чем 16 тыс. образовательных организаций. Снижены рекомендуемые нормы потребления соли и сахара. Ограничено применение кондитерских и колбасных изделий в детских коллективах. Введено требование об обязательном использовании йодированной соли", - уточнили в Роспотребнадзоре.

Также в ведомстве отметили, что идет активная работа по направлению цифровизации контрольно-надзорных мероприятий, эффективность которых в 2025 году составила 95%.