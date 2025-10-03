В МЧС предупредили об усилении ветра в Дагестане до 20 м/с

Оперативные службы рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности

МАХАЧКАЛА, 3 октября. /ТАСС/. Усиление ветра до 20 м/с ожидается в ближайшие дни в отдельных районах Дагестана. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Дагестану.

"Усиление ветра до 15-20 м/с ожидается в отдельных районах Республики Дагестан в период с 3 октября по 6 октября 2025 года", - говорится в сообщении.

Оперативные службы рекомендуют гражданам не забывать о мерах безопасности. "Находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие строения, держаться в стороне от линий электропередачи и деревьев. Будьте внимательны и осторожны! Телефон экстренных оперативных служб - 112", - напомнили в пресс-службе.