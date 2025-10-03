Кравцов: учителя стоят на краю информационной борьбы с неонацизмом

Министр просвещения РФ отметил, что именно от педагогов зависит будущее всей страны

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Российские учителя помогают стране побеждать в информационной борьбе с неонацизмом. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на концерте в Государственном Кремлевском дворце, приуроченном к наступающему Дню учителя.

"Отдельные слова благодарности и низкий поклон участникам специальной военной операции. Благодаря вам мы живем. Вы защищаете нашу страну и мир от той чумы, которая сегодня подняла голову - неонацизма. Мы победим! Сегодня вы, дорогие педагоги, учителя, работники системы образования, тоже на краю информационной борьбы", - сказал он.

Министр отметил, что именно от педагогов зависит будущее всей страны. Он также исполнил вместе с педагогами - участниками СВО песню "Нам нужна одна Победа".

К российским учителям также обратился ректор МГУ имени М. В. Ломоносова Виктор Садовничий. "У нас сильнейшая система образования в мире. А победители, финалисты и участники конкурса сыграют огромную роль в жизни нашей страны. Они станут в регионах ведущими экспертами учителями, учеными", - сказал он.

5 октября в России будет отмечаться День учителя.