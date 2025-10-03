БФУ им. И. Кантана намерено сотрудничать с Мали и Экваториальной Гвинеей

В рамках обучающей программы университет продемонстрировал делегации из стран Африки научный и инфраструктурный потенциал

Редакция сайта ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 3 октября. /ТАСС/. Балтийский Федеральный университет (БФУ) им. И. Канта будет развивать сотрудничество с Республикой Мали и Экваториальной Гвинеей по программе "Искусственный интеллект в практике обучения русскому языку как иностранному" в рамках проекта "Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки". Об этом сообщили в пресс-службе БФУ по итогам визита представителей африканских стран в БФУ.

"Визит делегаций из Республики Мали и Экваториальной Гвинеи в рамках программы "Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки" стал важным шагом в построении конструктивного диалога нашего региона с двумя динамично развивающимися странами Африки", - отметила директор Международного офиса БФУ Дарья Гербер. По ее словам, в рамках обучающей программы университет не только продемонстрировал научный и инфраструктурный потенциал, но и наметил конкретные пути сотрудничества. "Общие научные интересы и живой отклик коллег открывают прекрасные возможности для совместной работы. Мы уже начали проработку первых соглашений", - отметила Гербер.

В БФУ рассказали, что особое внимание уделялось ознакомлению с научной инфраструктурой университета. Делегация из Африки посетила научно-технологический парк "Фабрика" и лаборатории Института живых систем, познакомилась с ключевыми разработками ученых в области биомедицины, оптики, наноматериалов и искусственного интеллекта. Помимо учебы, прошли встречи с ведущими преподавателями и учеными БФУ, мастер-классы, интерактивные занятия на разных площадках вуза. В историческом корпусе университета на ул. Университетской гостям показали Зал редкой книги с фолиантами 16 века, а в Музее советского детства участники с ностальгией вспомнили годы своей учебы во времена Советского Союза.

"Я высоко оценил наш визит в научно-исследовательские лаборатории БФУ им. И. Канта. Уже сейчас я вижу возможности по сотрудничеству в области проведения стажировок и повышения квалификации по механике, прикладной физике, композиционным материалам, по организации совместных проектов и исследований по этим направлениям, - сказал заместитель генерального директора Центра искусственного интеллекта и робототехники Мали Фадаба Даниоко. - Это очень важно не только для Центра, в котором я работаю, и для нашей страны в целом. Такое сотрудничество внесет значительный вклад в укрепление профессионального потенциала Мали".

Программа проводится в рамках международного проекта "Популяризация русского языка и российского образования в странах Африки", оператором которого является Российский химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.