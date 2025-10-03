В школы Смоленской области по программе "Земский учитель" приняты пять педагогов

Каждый из преподавателей получит единовременную выплату в 1 млн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

СМОЛЕНСК, 3 октября. /ТАСС/. В школах муниципальных образований Смоленской области в рамках программы "Земский учитель" пять педагогов приступили к работе. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин в своем канале в мессенджере Max.

"Три учителя математики будут преподавать в Стабенской средней школе Смоленского муниципального округа, в школе № 8 в Сафонове и в школе № 10 в Рославле. В среднюю школу № 2 в Починке трудоустроен учитель биологии, а в Кардымовскую среднюю школу имени Героя Советского Союза С. Н. Решетова - преподаватель английского языка. Каждый из них получит единовременную выплату в один миллион рублей", - отметил Анохин.

Он напомнил, что программа реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина на протяжении пяти лет. За это время ее участниками стали 26 педагогов, работающих в школах различных муниципальных округов и в Десногорске.

В регионе также реализуются программы "Земский доктор", "Земский фельдшер", "Земский работник культуры" и "Земский тренер", направленные на поддержку молодых специалистов, создание комфортных условий для работы и жизни.