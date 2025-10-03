На Урале взыскали компенсацию с организатора питания после отравления в лицее

Исковое заявление подавала мать одного из заболевших студентов

Редакция сайта ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 октября. /ТАСС/. Кировский районный суд Екатеринбурга взыскал 100 тыс. рублей компенсации морального вреда с организатора питания специализированного учебно-научного центра (СУНЦ) УрФУ, где ученики массово заразились норовирусом. Исковое заявление в отношении ООО "Общественное питание" подавала мать одного из заболевших студентов, сообщили в суде.

"Кировский районный суд г. Екатеринбурга удовлетворил исковые требования в полном объеме. С ООО "Общественное питание" в пользу матери, как законного представителя одного из студентов, взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что утром 12 марта в Минздраве Свердловской области сообщили, что порядка 30 учеников и сотрудников СУНЦ УрФУ госпитализировали с острым гастроэнтеритом, в основном это учащиеся 16-18 лет. Позже число пострадавших учеников и сотрудников выросло до 81. Управление Роспотребнадзора по Свердловской области организовало эпидрасследование, было возбуждено уголовное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических правил.

Позже судом было установлено, что инфекция распространилась в связи с нарушениями сотрудниками ООО "Общественное питание" требований санитарно-эпидемиологических норм и должностной инструкции, деятельность компании приостанавливали на 40 дней. Бывшую заведующую производством компании "Общественное питание" суд признал виновной в массовом заболевании людей и назначил наказание в виде одного года ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией питания населения, на срок 1 год 6 месяцев. СУНЦ УрФУ в одностороннем порядке расторг договор с "Общественным питанием".