В центре Москвы 4 и 5 октября на улицах перекроют движение из-за полумарафона

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Ряд улиц и набережные в центре Москвы будут закрыты для движения транспорта 4 и 5 октября в связи с проведением полумарафона "Моя столица". Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Движение перекроют с 09:00 1 октября до 22:00 5 октября на Университетской площади, 4 октября с 08:00 до 16:00 на улице Косыгина и Мичуринском проспекте, 5 октября с 09:00 до 16:00 на проспекте Вернадского и мосту Лужники, 5 октября с 09:30 до 13:00 на съезде с моста Лужники, на улице Хамовнический Вал, Фрунзенской и Лужнецкой набережных", - говорится в сообщении.

Также будет временно запрещена парковка с 00:01 4 октября до окончания мероприятия на участках ограничений.

Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица" завершат сезон большого бега в Москве. Они пройдут 4 и 5 октября на Воробьевых горах. 4 октября состоится забег на 5 км, детские забеги на 300 и 600 метров; 5 октября пройдет забег на 10 км и полумарафон на 21 км.