В ЛНР возобновили газоснабжение Счастья и Северодонецка

Подачу природного газа прерывали из-за атак ВСУ

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Газовики полностью возобновили подачу природного газа в Счастье и Северодонецке Луганской Народной Республики, прерванную в результате атак беспилотников ВСУ по газораспределительным станциям. Об этом сообщили в Telegram-канале Министерства топлива, энергетики и угольной промышленности республики.

"Киевские боевики массированно атаковали газораспределительные станции в ряде городов республики в ночь на 25 сентября, из-за чего свыше 33 тыс. абонентов оставались без газоснабжения. Уже днем 25 сентября были подключены абоненты города Счастье, а сегодня абоненты Северодонецка", - приводятся слова министра топлива, энергетики и угольной промышленности ЛНР Константина Роговенко.

25 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что ВСУ нанесли серию ударов по газораспределительным станциям в городах Северодонецк и Счастье, пытаясь вывести из строя работающую на газу Луганскую ТЭС.