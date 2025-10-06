В "Михайловском" представили уникальный аромат, созданный по мотивам пушкинской эпохи

ПСКОВ, 6 октября. /ТАСС/. Специально разработанный аромат, который должен усилить поэтическую атмосферу, появился в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина "Михайловское". Как сообщили ТАСС в пресс-службе музея, парфюмерная композиция создана специалистами петербургской "Гильдии парфюмеров".

"Аромадиффузор уже установлен в доме-музее. Это подарок наших столичных партнеров, который мы с благодарностью приняли. Сотрудничать с талантливыми российскими мастерами, которые развивают современную русскую парфюмерию, - большая радость для музея", - отметили в пресс-службе.

Созданная композиция сочетает запахи чернил и пергамента, свежесть морозного утра в усадьбе и теплоту восковой свечи вечером. "Получился настоящий портрет поэта, сотканный из запахов, аромат поэтического вдохновения - легкий, как пушкинский стих, и глубокий, как его проза", - рассказали в "Гильдии парфюмеров".

Ранее парфюмеры уже работали с музеем над созданием экспозиции "Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт", где были организованы специальные "зоны погружения" с ароматами. Успешный опыт сотрудничества и вдохновил специалистов на создание уникального аромата для пушкинской усадьбы.