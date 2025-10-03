В ЛНР более 500 педагогов получили награды в преддверии Дня учителя

Министр образования и науки республики Иван Кусов отметил профессионализм учителей

Редакция сайта ТАСС

ЛУГАНСК, 3 октября. /ТАСС/. Свыше 500 педагогов Луганской Народной Республики были награждены почетными званиями, нагрудными знаками, медалями, грамотами и благодарностями в преддверии Дня учителя, который в России отмечают 5 октября. Об этом сообщил министр образования и науки республики Иван Кусов.

"Вместе с заместителем председателя правительства ЛНР Светланой Малаховой, председателем Народного совета ЛНР Денисом Мирошниченко и другими высокопоставленными гостями поздравил наших дорогих сотрудников системы образования с наступающим праздником! На торжественном мероприятии 97 человек были награждены почетными званиями, нагрудными знаками, медалями, грамотами и благодарностями. А всего в преддверии Дня учителя заслуженные награды получили более 500 педагогов по всей республике", - написал он в своем Telegram-канале.

Кусов отметил высокий профессионализм работников системы образования ЛНР. "Ваши старания видят и очень ценят! Спасибо за ваш труд! С праздником, учителя", - поздравил он.