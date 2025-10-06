Потомки Евпраксии Вульф передали "Михайловскому" коллекцию произведений искусства

Все предметы составляют единую коллекцию, связанную с жизнью художника и военачальника, и представляют художественную, историческую и культурную ценность

ПСКОВ, 6 октября. /ТАСС/. Ценная коллекция произведений искусства и исторических документов из собрания семьи Ладыженских - потомков Евпраксии Вульф, современницы Александра Пушкина - пополнила фонды Государственного музея-заповедника "Михайловское". Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе музея.

"Для нашего музея эта коллекция имеет мемориальное значение: художник в молодые годы часто бывал в Голубове, Тригорском, Александрове, гостил в Михайловском, был знаком с Григорием Пушкиным, сыном поэта", - отметила хранитель музейного фонда изобразительного искусства Ольга Сандалюк.

Дар поступил от Никиты Ладыженского и Ирины Коровиной - внуков Гавриила Ладыженского, генерал-майора и художника-любителя, который приходился правнуком Евпраксии Вульф. Поэт, называвший ее Зизи, посвятил ей несколько стихотворений и упоминал в "Евгении Онегине".

В коллекцию вошли четыре живописные работы Гавриила Ладыженского с видами псковских усадеб, 24 акварели 1924-1944 годов, семейные портреты, а также уникальный серебряный складень 1917 года с изображением Новозаветной Троицы - подарок солдат 62-й пехотной дивизии, где служил Ладыженский. Особый исторический интерес представляет дневник генерала за 1938 год и другие документы из семейного архива.

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина "Михайловское" - крупнейший литературный музей, включающий усадьбы "Михайловское", "Тригорское", "Петровское" и другие исторические территории в Псковской области.