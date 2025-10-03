РЖД: в городе поезда на ВСМ Москва - Петербург будут ехать с минимальным шумом

В компании также отметили, что интервал движения поездов в часы пик будет до 10 минут и до 40 поездов в сутки в каждом направлении

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Поезда на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будут ехать со скоростью 200 км/ч по двум столицам, а между ними будут разгоняться до 400 км/ч. Это следует из данных РЖД, с которыми ознакомился ТАСС.

Кроме того, высокоскоростные поезда на магистрали в городской черте будут ехать с минимальным уровнем шума. В РЖД отметили, что интервал движения поездов в часы пик будет до 10 минут и до 40 поездов в сутки в каждом направлении.

Общее время в пути составит 2 часа 15 минут. По приведенным данным холдинга, из Москвы до Твери можно будет доехать за 39 минут, путешествие из столицы до Валдая займет около 1 часа 15 минут, до Великого Новгорода - около 1 часа 40 минут.

"В создании ВСМ задействованы лучшие строительные и инженерные ресурсы страны. Особое внимание уделяется экологии и воздействию на окружающую среду", - отметили в РЖД.

О поезде

Ранее РЖД подписали контракт с "Уральскими локомотивами" (входит в СТМ) объемом 12 млрд рублей на изготовление, сертификацию и поставку первых двух высокоскоростных электропоездов для первой в РФ ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Электропоезд будет состоять из восьми вагонов с возможностью соединения двух составов, также в нем прорабатываются четыре класса обслуживания. Максимальная достигаемая скорость поезда - до 400 км в час, а скорость в эксплуатации - 360 км в час.

О магистрали

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.