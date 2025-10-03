Количество остановок поездов на ВСМ-1 будет зависеть от расписания

На маршруте высокоскоростные поезда смогут делать 16 остановок

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Количество остановок поездов на первой в России высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург будет зависеть от расписания, следует из данных РЖД, с которыми ознакомился ТАСС.

Так, на маршруте высокоскоростные поезда в зависимости от расписания смогут делать 16 остановок, включая две технические остановки без посадки и высадки пассажиров.

Ранее в инфоцентре ВСМ сообщали ТАСС, что на магистрали 14 пассажирских остановок: Ленинградский вокзал, Рижская, Петровско-Разумовская, Зеленоград-Крюково, Высоково, Новая Тверь, Логовежь, Садва, Выползово, Валдай, Великий Новгород, Жаровская, Южный, Санкт-Петербург Главный.

О проекте

Реализация проекта строительства первой в РФ высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург ведется по поручению президента России Владимира Путина в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система".

После запуска магистрали путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут, это почти в два раза быстрее, чем сейчас. Железная дорога протяженностью 676 км пройдет по территории шести субъектов страны, в которых проживают 30 млн человек. Ожидается, что ежегодный пассажиропоток между городами к 2030 году вырастет до 23 млн человек.

Согласно распоряжению правительства РФ, проектирование и строительство высокоскоростной магистрали Москва - Санкт-Петербург запланировано на 2024-2028 годы, а ввод в эксплуатацию - на 2028 год.