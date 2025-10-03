В Москве состоятся полумарафон "Моя столица" и фестиваль бега

Мероприятия пройдут 4 и 5 октября на Воробьевых горах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Фестиваль бега и полумарафон "Моя столица", которые пройдут 4 и 5 октября на Воробьевых горах, завершат сезон большого бега в Москве.

"В субботу, 4 октября, состоится забег на 5 км, детские забеги на 300 и 600 м, а также инклюзивное мероприятие "Забег безграничных возможностей" - участники с ограниченными возможностями здоровья выйдут на дистанцию 600 м", - сообщается на портале мэра столицы.

В воскресенье, 5 октября, пройдут забег на 10 км и полумарафон на 21,1 км. В них спортсмены будут соревноваться не только индивидуально, но и в составе клубов. Отмечается, что для крупнейших беговых сообществ России организуют состязание "Клубный чемпионат" - команды поборются за призовой фонд 850 тыс. рублей в номинациях на двух дистанциях, а также за самую многочисленную команду.

Уточняется, что стартово-финишный городок полумарафона "Моя столица" расположится на Университетской площади. Впервые все популярные трассы - на 5, 10 и 21,1 км - войдут в один круг. На полумарафонской дистанции участники повернут на проспект Вернадского, далее по Лужнецкому метромосту до Хамовнического Вала и по Лужнецкой набережной, потом трасса пройдет по Фрунзенской набережной до Крымского моста. К финишу участники забега будут возвращаться по Фрунзенской набережной, Лужнецкому метромосту, повернут на проспект Вернадского, пробегут по улице Косыгина до Университетской площади.

Вдоль трассы полумарафона расположится 10 точек поддержки. Каждая из них будет символизировать один из городов Золотого кольца России, входящих в серию "Бегом по Золотому кольцу": Тутаев, Мышкин, Переславль-Залесский, Кострому, Иваново, Рыбинск, Углич, Ярославль, Ростов Великий и Москву.

В рамках фестиваля бега "Моя столица" 4 октября в восьмой раз пройдет инклюзивное мероприятие "Забег безграничных возможностей". В нем примут участие более 100 любителей бега - дети и взрослые с ограниченными возможностями здоровья, среди которых воспитанники интернатов и школ адаптивной физкультуры. Трасса длиной 600 м расположится вблизи стартово-финишного городка на Университетской площади. В связи с проведением мероприятий некоторые улицы и набережные закроют для проезда транспорта.