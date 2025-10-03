В ОП РФ предупредили о наказаниях за дорогие подарки учителям

Редакция сайта ТАСС

Запорожская область. Ученица и учительница в классе во время занятий © Алексей Коновалов/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Учителям, принимающим подарки дороже 3 тыс. рублей, могут грозить дисциплинарные взыскания. А если презент "обменивают" на хорошую оценку, это считается взяткой, заявил ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

"Многие родители и ученики в преддверии Дня учителя хотят искренне выразить благодарность учителям за их труд. Однако необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не подставить учителя, - предупредил эксперт. - За нарушение ограничений, связанных с получением подарков, учитель может быть привлечен к дисциплинарной ответственности согласно требованиям ст. 192 Трудового кодекса РФ. Так, ему может грозить замечание, выговор или увольнение".

Машаров пояснил, что отдельного закона о подарках учителям не существует. Но в статье 575 Гражданского кодекса РФ указано, что работникам образовательных организаций "не допускается дарение, за исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей".

"Под обычными подарками, как правило, понимаются те виды вещей, которые чаще всего дарят учителям. Например, цветы, конфеты, чай, кофе, канцелярские принадлежности, книги, вазы", - уточнил член ОП РФ.

Эксперт также отметил, что действующее законодательство не ограничивает количество подарков, которые можно подарить учителю. "Это означает, что если родители захотят подарить несколько подарков, то каждый из них должен быть не дороже 3 тыс. рублей", - добавил он.

Стоит учесть, продолжил Машаров, что подарок стоимостью свыше 3 тыс. рублей может быть расценен как попытка дачи взятки. "Например, если подарок (деньги, подарочная карта, путевка на отдых, какая-то имущественная выгода) передается по договоренности, в обмен на услугу, например, за хорошую оценку, такие действия квалифицируются как взяточничество. Ответственность будут нести оба лица - даритель и одариваемый (обоснование: ст. 290 и ст. 291 УК РФ)", - заключил собеседник агентства. Статьи 290 и 291 Уголовного кодекса предусматривают наказание от штрафов вплоть до лишения свободы в зависимости от тяжести преступления.