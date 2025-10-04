В 2027 году сумма пособия по беременности и родам достигнет 1 млн рублей

Максимальный размер пособия по уходу за ребенком младше полутора лет также вырастет и составит 95 тыс. рублей в месяц

Редакция сайта ТАСС

© Вячеслав Прокофьев/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Максимальная сумма пособия по беременности и родам в 2027 году превысит 1 млн рублей, а размер пособия по уходу за ребенком до полутора лет вырастет до 95 тыс. рублей в месяц.

Об этом свидетельствуют материалы к проекту бюджета Социального фонда России, который изучил ТАСС.

"Максимальный размер пособия по беременности и родам при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составит в 2026 году 955 836,00 рублей, в 2027 году - 1 100 437,80 рублей, и в 2028 году - 1 188 465,60 рублей", - указано в документе.

Также предельная сумма пособия по беременности и родам (100% среднего заработка) в месяц в 2026 году составит 207,5 тыс. рублей, в 2027 году - 238,9 тыс. рублей, а в 2028 году - 258 тыс. рублей.

Кроме того, в проекте бюджета установлены предельные размеры пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет. Так, сумма выплаты в месяц в 2026 году составит 83 тыс. рублей, в 2027 году - 95,5 тыс. рублей, в 2028 году - 103,2 тыс. рублей.