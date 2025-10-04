В Якутии открылся турнир по высокоточной стрельбе имени Охлопкова

Он проходит уже третий раз

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Третий ежегодный турнир по высокоточной стрельбе в дисциплине "Боевой снайпинг" имени Героя Советского Союза Федора Охлопкова (1908-1968) открылся в Якутии на учебно-тренировочном полигоне "Сулус", передает корреспондент ТАСС.

"Третий раз мы встречаемся на турнире памяти Героя Советского Союза Федора Матвеевича Охлопкова здесь, на гостеприимной якутской земле. Я хочу отдельно поклониться тем участникам, которые приехали с зоны специальной военной операции непосредственно с линии боевого соприкосновения. Мы хотим, чтобы у вас была площадка, где бы вы могли обменяться секретами сложного и важного для нашей страны искусства работы снайперов", - сказал вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

В турнире принимают участие более 120 человек, в их числе участники специальной военной операции. "Количество прошедших квалификацию с прошлого года увеличилось в два раза", - добавил Трутнев. К участию в турнире по высокоточной стрельбе допускаются военнослужащие, сотрудники силовых ведомств, инструкторский состав учебных центров силовых структур и гражданские стрелки.

Чемпионат проходит в двух режимах ("день" и "ночь") в виде первенства в составе снайперской пары, один из участников которой является стрелком, а второй - наблюдателем-корректировщиком. Все участники соревнуются в равных условиях, вне зависимости от наличия у них спортивных разрядов, занимаемой должности, пола и возраста. Победителям и призерам будут вручены специальные и денежные призы.

В 2025 году центр "Воин" ввел снайпинг в образовательные программы в 2025 году. Обучение новой дисциплине впервые проводилось в рамках летних смен "Время юных героев". "Большая работа связана и со снайперским искусством, которое, мне кажется, корнями проросло в Якутскую землю. Но и не только. Вот недавно команда [центра] "Воин" - это наша молодежь - выиграла российское соревнование. То есть здесь к долгу защищать Родину относятся очень ответственно", - добавил вице-премьер.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что соревнования будут воспитывать в молодежи патриотизм. "Сегодня наши ребята вместе со всеми россиянами сражаются на фронтах специальной военной операции, отстаивая свободу нашей страны, борясь с фашизмом. Конечно, в этот день я уверен, что соревнования будут воспитывать в молодежи, во всех наших жителях нашей страны патриотизм, умение следовать традициям, быть готовыми всегда защищать свою Родину", - сказал Николаев.

Об Охлопкове

Федор Охлопков - снайпер 234-го стрелкового полка. В Красной армии с сентября 1941 года, с 12 декабря того же года - на фронте. К 23 июня 1944 года сержант Охлопков уничтожил из снайперской винтовки свыше 400 гитлеровских солдат и офицеров. 24 июня 1945 года участвовал в Параде Победы на Красной площади в Москве.