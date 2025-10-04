В Москве ожидаются облачная погода и до 16 градусов тепла

В Подмосковье температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12-17 градусов

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями и температура до плюс 16 градусов ожидаются в Москве в субботу, сообщается на сайте Гидрометцентра.

Днем в столице будет 14-16 градусов тепла, в ночь на воскресенье температура может опуститься до плюс 6 градусов. Осадков не ожидается.

Ветер прогнозируется юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 756 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура воздуха будет колебаться в пределах плюс 12-17 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 3 градуса.