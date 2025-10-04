Бойцы 7-й бригады Южной группировки эвакуировали шесть жителей Серебрянки

За две недели жителей села сумели вывезти в Лисичанск в ЛНР

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Военнослужащие 7-й бригады Южной группировки войск за последние две недели эвакуировали шесть мирных жителей из села Серебрянка Донецкой Народной Республики в город Лисичанск ЛНР. Операция проходила в несколько этапов, сообщил ТАСС военнослужащий 7-й бригады с позывным Комар.

"Всего в процессе всей работы в течение, грубо говоря, этих двух последних недель мы эвакуировали из села Серебрянка шесть мирных жителей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, операция проходила в три этапа: утром жители в сопровождении российских военных пешком покинули Серебрянку и вышли в район села Григоровка, откуда двоих мужчин среднего возраста военнослужащие вывезли на мотоциклах в поселок Белогоровка. Далее эвакуированных переправили в Лисичанск на автомобиле.