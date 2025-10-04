В Минтруда рассказали о дополнительных выходных для родителей детей-инвалидов

Им положено до четырех дополнительных оплачиваемых выходных в месяц

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Родитель ребенка-инвалида может брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных месяц, дни можно накопить и использовать в качестве 24 выходных дней подряд. Это следует из ответа Минтруда РФ на письмо председателя партии "Справедливая Россия - За правду" Сергея Миронова с предложением предоставить дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск обоим родителям ребенка-инвалида, текст ответа есть в распоряжении ТАСС.

"Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению предоставляется четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. <…> С 1 сентября 2023 года указанные дни могут быть накоплены и использованы в течение календарного года до 24 дополнительных оплачиваемых выходных дней подряд", - говорится в документе.

Оплата каждого дня производится в размере среднего заработка в установленном законом порядке, отметили в Минтруде.

В министерстве добавили, что для родителей детей-инвалидов предусмотрен ряд других социальных гарантий, в том числе запрет на увольнение матерей-одиночек или лиц, воспитывающих ребенка-инвалида без матери.

Кроме того, работнику, имеющего ребенка-инвалида, коллективным договором могут устанавливаться дополнительные отпуска до 14 дней без сохранения заработной платы в удобное для них время. Подобный подход "отвечает целям и задачам трудового законодательства по оптимальному согласованию интересов работников и работодателей как сторон трудового договора", пояснили в министерстве.