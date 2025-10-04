В Петропавловске-Камчатском у жилого дома заметили медведя

Еще одного хищника в это же время увидели в Елизовском муниципальном округе

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 октября. /ТАСС/. Очевидцы в Петропавловске-Камчатском заметили медведя около жилого дома. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

"По словам очевидцев, позвонивших в службу "112", около 16 часов (07:00 мск - прим. ТАСС) 4 октября, медведь был замечен неподалеку от дома 38 по улице Дальней (микрорайон Кирпичики), - говорится в сообщении.

Еще одного хищника в это же время увидели в Елизовском муниципальном округе, недалеко от кафе Gold house в поселке Нагорный по улице Весенней.

В настоящее время в Петропавловске-Камчатском действует режим повышенной готовности из-за участившихся выходов медведей в город. 25 сентября хищник напал на троих жителей края, одна женщина после встречи с животным умерла в реанимации.