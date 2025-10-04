В Москве у домашних животных вырос уровень заболеваемости ожирением

Владельцы часто недооценивают степень избыточного веса у своих питомцев, отметила заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Тенденция к росту заболеваемости ожирением среди домашних кошек и собак наблюдается в Москве последние 10 лет. Такая же проблема прослеживается у грызунов, птиц и других питомцев, сообщила в беседе с ТАСС заведующая Красногвардейской государственной ветклиникой Вера Земская.

"Ожирение у животных - это патология, при которой объем жировой ткани возрастает настолько, что это начинает оказывать негативное влияние на здоровье животного. Если масса тела превышает физиологическую норму более чем на 20%, то уже ставится диагноз - ожирение. За последние 10 лет в Москве можно отметить выраженную тенденцию к росту заболеваемости ожирением как у собак, так и у кошек, но также наблюдается данная проблема у грызунов, птиц и других видов", - рассказала Земская.

Она отметила, что ранее к ожирению были предрасположены в основном собаки средних и крупных размеров, однако в последнее время эта проблема чаще наблюдается у мелких и миниатюрных пород собак. Среди наиболее распространенных причин лишнего веса у питомцев специалист выделила переедание, низкую физическую активность, неправильный рацион, возрастные изменения, гормональные нарушения и генетическую предрасположенность.

Земская подчеркнула, что владельцы часто недооценивают степень избыточного веса у своих питомцев. "В обсервационном исследовании было выявлено, что 26% собак, сфотографированных на выставке собак общенационального уровня, эксперты оценили как животных с избыточным весом. Этим может объясняться тот факт, что оценка кондиции животного ветеринарным врачом и владельцем не всегда совпадает, и иногда владельцы не доверяют мнению профессионала в том, что касается ожирения", - прокомментировала ветврач.

Рекомендации по поддержанию здоровья питомца

По словам специалиста, животные, страдающие лишним весом, чаще подвержены заболеваниям сердечно сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, сахарному диабету, снижению иммунитета и сокращению продолжительности жизни. Ожирение питомца приводит к понижению подвижности суставов.

Во избежание проблем со здоровьем питомцев Земская посоветовала не допускать неконтролируемого потребления корма и четко следовать рекомендациям по дозировки кормления производителем. В случае если владельцы придерживаются натурального рациона кормления домашнего животного, то необходимо обратиться за рекомендациями к ветврачам, которые подберут оптимальную диету. Кроме того, необходимо давать достаточную физическую активность питомцу, а в случае с кошками - больше играть с ними дома. Например, можно установить специальные лабиринты или многоуровневые лежанки.

"Стерилизованным и кастрированным животным уменьшить калорийность корма. Перейти на менее калорийный корм или следить, чтобы в пище питомца было меньше жиров и углеводов", - заключила специалист.