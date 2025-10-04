"Ромир": 25% опрошенных россиян предпочитает безалкогольное пиво

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Доля россиян, предпочитающих безалкогольное пиво среди общего числа совершеннолетних покупателей, составила 25%, двумя годами ранее показатель был 20%. Об этом говорится в исследовании "Ромир", которое есть в распоряжении ТАСС.

Средняя частота покупок за период с июня 2024 года по июнь 2025 года составил 7,9 раза. Объем потребления безалкогольного пива в литрах вырос на 11% относительно прошлого периода.

"Рост сегмента безалкогольного пива - это не временный тренд, а полноценное и важное направление в индустрии, отражающее изменившиеся запросы потребителей. Более того, в топ-3 пивных брендов по пенетрации уже присутствует безалкогольное. Безалкогольные бренды предлагают ценителю соответствующую его запросу альтернативу: оставаться приверженцем сложного вкуса и культуры пивоварения, но при этом обойти вопрос градуса", - отметила директор по работе с клиентами "Ромир" Маргарита Абрамкина.

Исследование проходило на базе потребительской панели "Ромир", объединяющей 15 тыс. домохозяйств и 40 тыс. покупателей, репрезентативно представленных по всей России (240 городов с населением свыше 10 тыс. человек).