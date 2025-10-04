Минэнерго Запорожья: запуск ЗАЭС приведет к переизбытку электроэнергии

Объект изначально строился для обеспечения электричеством нескольких субъектов России, отметил первый заместитель министра энергетики Запорожской области Алексей Москаленко

МЕЛИТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Энергетическая система Запорожской области полностью готова к запуску атомной электростанции, однако это сформирует переизбыток электроэнергии. Об этом ТАСС рассказал первый заместитель министра энергетики Запорожской области Алексей Москаленко.

"Энергосистема всегда готова к запуску ЗАЭС. Но ЗАЭС, как вы знаете, состоит из шести энергоблоков. Каждый имеет мощность по 1 тыс. мегаватт. Это очень огромная мощность. Вся Запорожская область потребляет в зависимости от времени года от 250 до 400 мегаватт, пиковое потребление было 450 мегаватт, а тут один блок гигаватт. При нашем пиковом потреблении один блок - это более чем в два раза больше, нежели необходимо региону", - объяснил первый замминистра энергетики области.

По его словам, объект изначально строился для обеспечения электроэнергией ряда субъектов.

"Атомная станция - это огромный, мощнейший проект, который строился советскими инженерами для покрытия спроса на электроэнергию на ряде территорий. Поэтому здесь, наверное, корректнее все-таки говорить о запуске в глобальном плане, уже в масштабах ряда субъектов Российской Федерации", - сказал Алексей Москаленко.