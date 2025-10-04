ТАСС: мошенники стали звонить россиянам под видом работников военкоматов

Аферисты пользуются для обмана начавшимся в России осенним призывом

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Телефонные мошенники на фоне стартовавшего в России осеннего призыва в армию стали звонить гражданам под видом работников военкоматов, якобы для уточнения наличия электронной повестки. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах Москвы.

"Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа", - пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что сигналы о новой технологии преступников уже поступают из разных регионов страны. Опасность же схемы заключается в том, что злоумышленники получают доступ к аккаунту жертвы на портале "Госуслуги" и могут использовать персональные данные в преступных целях, в том числе для оформления кредитов и микрозаймов.

Кроме того, код, полученный от мошенников в СМС-сообщении, может способствовать установке вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. "С его помощью злоумышленники получают доступ к учетным записям, банковским сервисам или возможности использовать устройство для дальнейших атак", - заметил собеседник агентства. Он напомнил, что военкоматы не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток.

О появлении такого вида мошенничества ТАСС рассказали сразу несколько человек, которые подверглись атаке подобным способом после начала осеннего призыва. Так, житель подмосковного Софьино по имени Артем, освобожденный от службы в армии по медицинским показателям, рассказал, что злоумышленники используют приказной тон беседы в качестве психологического давления. Кроме того, его пытались запугать "административным и даже уголовным наказанием за сам факт неполучения электронной повестки".

В правоохранительных органах в этой связи уточнили, что в уголовном и административном кодексах нет такого понятия, как "факт неполучения электронной повестки", потому необходимо всегда проявлять бдительность в разговоре с неизвестными людьми, звонящими с незнакомых номеров, кем бы они ни представлялись.