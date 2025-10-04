Рекомендации Минпросвещения по действиям при атаке БПЛА применяются в регионах РФ

Ведомство также регулярно обновляет их

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Рекомендации Министерства просвещения РФ для образовательных учреждений по действиям при атаке БПЛА применяются в регионах страны. Ведомство также регулярно обновляет их, сообщил ТАСС первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев.

"Конечно, они применяются [рекомендации]. Мы их периодически обновляем в связи с различными изменениями", - сказал он

По словам замминистра, ряд регионов системно подвергаются нападениям со стороны фашистско-украинского режима. В их числе Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская, Херсонская, Белгородская и Курская области.

"Это там данность. И, конечно, дети должны уметь реагировать на эти события. Мы активно этим занимаемся по программе учений, которая у нас проходит два раза в год: один раз весной, перед началом летнего оздоровительного сезона, и второй раз летом, в конце августа, перед 1 сентября. Там рассматриваются разные моменты, в том числе и действия нападений при помощи беспилотных летательных аппаратов", - уточнил Бугаев.