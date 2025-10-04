Бобры погрызли десятки деревьев в Химках

ХИМКИ /Московская область/, 4 октября. /ТАСС/. Бобры, обитающие на реке Химке, во время подготовки к зиме погрызли на берегу десятки деревьев, передает корреспондент ТАСС.

Обнаружить следы обитания грызунов можно в парке "Два берега", а также на берегах речки вблизи улицы Юннатов и Ленинского проспекта.

Как рассказал ТАСС начальник управления государственного охотничьего контроля Комитета лесного хозяйства Московской области Дмитрий Вачугов, бобры всегда водились в большом объеме в Подмосковье. "Бобер занимает водоемы, заселяет реки, небольшие ручьи и ведет определенную там мелиорацию. В целом, деятельность бобра скорее полезная, потому что он занимается, по сути, водозадержательными работами и создает запасы пресной воды, которые осваиваются другими животными. Так, в бобровых запрудах заводятся рыбы, селятся утки", - отметил он.

Собеседник рассказал, что бобры заселяются в благоприятных для их жизни водоемах. Основной фактор выбора места обитания - наличие на берегу кормовой растительности.

По его словам, в настоящее время бобры активно занимаются подготовкой к зиме. "Сейчас бобер занят заготовкой веточного корма. Он срезает мелкие веточки, мелкие деревца, утаскивает под воду и будет потом эти заготовки всю зиму использовать, когда все укроет снегом", - дополнил Вачугов.

Специалист рассказал, что для человека бобры не представляют опасности. Однако встретить животное не так просто - они ведут свою деятельность в ночное время. Кроме того, это очень осторожные грызуны - при потенциальной угрозе они прячутся под воду.

"Самый главный принцип в отношении любых диких животных, в том числе и бобра, - это принцип нейтральности. За животными лучше всего просто наблюдать. Не следует как-то на них реагировать - бояться, паниковать. Но также не следует и панибратски с ними относиться - лезть кормить, обнимать, брать к себе домой. Здесь можно посоветовать умеренные отношения: увидел и понаблюдал за этим интересным животным. Если повезет, можно увидеть его строительную деятельность", - подчеркнул Вачугов.