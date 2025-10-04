На Украине с заключенных снимают уголовное наказание за службу в ВСУ

Батальоны, состоящие из тюремщиков, используются для наступлений, штурмов, зачисток территорий и более опасных маневров, рассказал пленный украинский солдат Сергей Дорофеев

КУРСК, 4 октября. /ТАСС/. Осужденные, которые служат в рядах Вооруженных сил Украины, после возвращения с выполнения боевых задач лишаются уголовного наказания. Об этом рассказал ТАСС командир разведывательного отделения 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ старший сержант Сергей Дорофеев, сдавшийся в плен российским военнослужащим.

"Есть отдельные батальоны, которые состоят из тюремщиков. У них какие-то договора, контракты, по которым они около полугода служат. То есть они их подписывают, служат, увольняются, после этого он полностью амнистируется за свое криминальное нарушение", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, у осужденных есть мотивация идти воевать, чтобы потом с них сняли уголовное наказание. "При этом у таких батальонов тоже есть руководство, которое не позволит им просто отсидеться, зная, что контракты краткосрочные", - добавил он.

Подобные батальоны используются для наступлений, штурмов, зачисток территорий, то есть более опасных военных маневров, отметил Дорофеев.

На фоне значительного дефицита личного состава в ВСУ власти Украины пытаются всеми средствами привлечь в армию тех, кто не подлежит всеобщей мобилизации. В числе таких мер - возникшая год назад инициатива о призыве заключенных в обмен на условно-досрочное освобождение. Закон, разрешающий мобилизацию заключенных, вступил в силу в мае 2024 года. Этой возможностью не могут воспользоваться осужденные за преступления, связанные с терроризмом или совершенные против основ национальной безопасности, за убийство двух и более человек, за особо тяжкие коррупционные преступления.