В ХМАО объяснили, почему ввели запрет на ношение хиджаба и никаба

Образовательные организации Югры являются светскими учреждениями, в их локальных актах прописаны требования к внешнему виду учащихся

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 4 октября. /ТАСС/. Образовательные организации Ханты-Мансийского автономного округа запретили ношение религиозной одежды, шляп и косынок учениками, являясь светскими учреждениями и приведя свои нормы в соответствие с федеральными требованиями. Если родители настаивают на ношении их детьми данных религиозных атрибутов, то они могут рассмотреть вариант обучения в частной школе или семейное образование, сообщил ТАСС директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин.

"Во всех образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа запрещено ношение религиозной одежды. Школы и колледжи - это светские организации, в их локальных актах прописаны требования к внешнему виду учащихся, и они их привели в соответствие с федеральными нормами. Одежда учеников должна быть удобной, эстетичной и светской. Ношение религиозной атрибутики, включая хиджабы и никабы, не допускается", - сообщил собеседник агентства.

В России в сентябре 2025 года вступил в силу новый государственный стандарт. Требования к форме, прописанные в документе, носят рекомендательный характер. Однако на их основе местные образовательные организации утвердили общий вид обучающихся. "Требования к одежде в школе вводятся для создания образовательной атмосферы, необходимой для занятий, укрепления дисциплины и порядка, создания общей культуры и эстетики внешнего вида, устранения признаков социального, имущественного и религиозного различия между обучающимися, предупреждения возникновения у обучающихся психологического дискомфорта перед сверстниками", - пояснил Дренин.

По его словам, если же вопрос принципиален, то их дети могут перейти на семейное обучение или подобрать себе частную организацию, в которой разрешается носить головной убор.

Как пояснил Муфтий Югры Тагир хазрат Саматов, слова которого приводятся в Telegram-канале Ханты-Мансийского автономного округа, родителям необходимо с пониманием относиться к уставу и правилам конкретной школы. "Девочка может носить платок по пути в школу и надевать его после окончания занятий", - отметил он.