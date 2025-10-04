Программы социогуманитарного ядра в вузах РФ распространятся на иностранцев

В российских высших учебных заведениях обучается порядка 10% студентов из других стран, отметил замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Преподавание по единым программам социогуманитарного ядра в вузах России распространится как на студентов-россиян, так и на иностранцев, сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский в ходе научно-практической конференции "Русская идея как цивилизационная парадигма".

Замглавы ведомства Дмитрий Афанасьев 1 июля сообщил, что в вузах РФ в рамках новых образовательных стандартов для всех программ будет закреплено единое социогуманитарное ядро, в которое войдут шесть дисциплин: история, основы философии, русский язык, основы российской государственности, безопасность жизнедеятельности и физическая культура. Они будут преподаваться по единым рабочим программам, а знания будут оценивать по единым методическим материалам.

"Очень важно, кстати, что речь идет как о российских студентах, так и об иностранных студентах, которых у нас в стране порядка 10% от общей численности обучающихся", - сказал Могилевский о планах по введению нового формата преподавания дисциплин.

Он добавил, что работа по обновлению национальной системы высшего образования еще продолжается, и пока идут дискуссии о том, как будет реализован проект социогуманитарного ядра и какие требования к знаниям выпускников российских университетов должны в связи с этим предъявляться.

"И, конечно, важное место в ряду этих дисциплин, составляющих уникальное ядро, должна занять и философия. Мы рассматриваем ваше собрание как одну из важных площадок, где ответ на этот вопрос тоже будут специалисты искать. У нас есть еще какое-то время для того, чтобы определиться, какими знаниями в области философии должны обладать выпускники российских университетов. И, исходя из этого понимания, уже будем поднимать все остальные решения", - отметил замминистра, обращаясь к участникам конференции.

Научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма" проходит 4 октября в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Ее организаторами выступили фонд реализации общественных проектов "Время", который с 2004 года реализует программу Президентского фонда культурных инициатив по проведению Евразийского философского конгресса и Евразийской философской премии, а также научно-методический центр Тюменского госуниверситета. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ.