В Бердянске началось обучение победителей кадровой программы "Запорожские герои"

Первый образовательный модуль проходят 18 человек

Редакция сайта ТАСС

© Марина Осокина/ ТАСС

БЕРДЯНСК /Запорожская область/, 4 октября. /ТАСС/. Очное обучение победителей кадровой программы для участников СВО "Запорожские герои" стартовало в Центре "Маяк" в Бердянске Запорожской области, передает корреспондент ТАСС.

Программа обучения подготовлена Высшей школой государственного управления Президентской академии (РАНХиГС) совместно с администрацией Запорожской области. Первый образовательный модуль проходят 18 человек.

"Это очень большая программа, которая рассчитана на 11 месяцев интенсивной работы. Всего 502 академических часа наш слушатель получит. В том числе более 300 часов очной работы. Все остальное - это работа на образовательном портале и с помощью дистанционных образовательных технологий, то есть вебинаров, различного рода дистанционных мероприятий", - рассказал ТАСС директор программы института "Высшая школа государственного управления" Президентской академии Сергей Шашков.

По его словам, всего предусмотрено четыре очных модуля, которые будут проходить до августа 2026 года. Сейчас стартовал первый, посвященный государственному управлению. Следующий, в феврале 2026 года, будет посвящен финансам. В мае 2026-го речь пойдет об управленческих технологиях, и на последнем участникам расскажут все, что касается государственной и муниципальной службы. Шашков добавил, что для участников предусмотрены также стажировки, организационные детали которых прорабатываются. Кроме того, у каждого слушателя будут наставники из числа руководителей Запорожской области: министры, заместители губернатора, главы местных администраций.

Высшая школа государственного управления РАНХиГС является организатором образовательной программы федерального проекта "Время героев". Полученный опыт применялся в разработке обучения победителей проекта "Запорожские герои", отметил Шашков.

Всего победителями кадрового конкурса для участников специальной военной операции "Запорожские герои" стали 30 человек. 17 из них ранее отмечены высокими государственными наградами за участие в боевых действиях: медалями Суворова, Жукова, "За отвагу", "За воинскую доблесть", Георгиевским крестом 4-й степени. Всего в конкурсе приняли участие 203 человека. Победители конкурса в Запорожской области пройдут обучение и стажировку в региональных органах власти, а также пополнят ряды государственных и муниципальных управленцев.