Медотряд спецназа ВМА им. Кирова провел сотни высокотехнологичных операций в ДНР

Специалисты работают в зоне СВО

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Медицинский отряд специального назначения (МОСН) Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова с июня провел сотни высокотехнологичных операций бойцам в ДНР, сообщил журналистам начальник учебного учреждения Евгений Крюков во время рабочей поездки в один из военных госпиталей республики.

"За время работы медицинского отряда специального назначения в зоне СВО - до этого мы работали за пределами зоны СВО как этап медицинской эвакуации в период формирования, отработки действий медицинского отряда - уже сегодня мы видим первые результаты, когда проведены сотни высокотехнологичных операций, которые ранее требовали перевода пациентов в госпитали центра и их эвакуации", - сказал Крюков.

Он добавил, что отряд создан в 2023 году, чтобы максимально приблизить специализированную помощь к линии фронта. До июня этого года МОСН работал в Ростовской области, его особенность - наличие групп специализированной медпомощи, которые могут работать автономно, усиливая лечебные учреждения, а вместе они, по сути, образуют мобильный госпиталь. В составе хирургического отделения отряда есть нейрохирургическая, травматологическая, лор-офтальмологическая группы специализированной медпомощи. "Это позволяет максимально приблизить оказание специализированной медицинской помощи, поднять уровень оказания медицинской помощи именно в зоне СВО", - отметил Крюков.

По его словам, по инициативе президента РАН Геннадия Красникова и руководителя отделения медицинских наук Владимира Стародубова помощь отряду оказывают члены медотделения Российской академии наук. "Члены медицинского отделения академии наук оказывают на постоянной основе спонсорскую помощь. Это дало возможность, в частности, в этом подразделении улучшить условия пребывания наших раненых, наших бойцов. В оперативном порядке имеем возможность закупки необходимого медицинского оборудования. Эта помощь медицинской общественности неоценима", - подчеркнул Крюков.

В ходе поездки в ДНР начальник академии вручил 19 медикам МОСН государственные награды. Терапевт, начальник группы отряда Сергей рассказал, что получил медаль "За спасение погибавших" за работу в нестандартных для обычной практики ситуациях. "В условиях СВО мы работаем в основном с хирургическо-травматологической патологией. Это различные гипертонические кризы, это инфаркты, это различные острые язвы, это эпилептические различные состояния, судорожные. Купировать удается, наверно, на 100%", - сказал ТАСС медик.

Старшая медсестра Ольга, удостоенная медали Луки Крымского, в отряде с момента его создания. Поступила на службу после медколледжа. Девушка давно мечтала попасть в ВС РФ. "Для меня это всегда как что-то новое: каждый день я что-то завоевываю, что-то для себя открываю, это новый мир, какой-то новый опыт и это всегда эйфория. Отряд у нас сплоченный, дружный. Прекрасный коллектив, поэтому мы любые трудности преодолеваем вместе, и как-то они даже не ощутимы", - заключила собеседница агентства.