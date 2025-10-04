Военная офтальмология России развивает лечение при внутриглазных осколках

Главный офтальмолог Минобороны России Алексей Куликов отметил, что с такой проблемой связаны четверть глазных ранений, полученных военнослужащими в ходе СВО

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Четверть глазных ранений, полученных военнослужащими в ходе СВО, связаны с внутриглазными осколками. Лечение таких травм наиболее активно совершенствует военная офтальмология РФ, сообщил ТАСС главный офтальмолог Минобороны России, начальник кафедры офтальмологии Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова Алексей Куликов.

"В современной войне каждое четвертое глазное ранение - это ранение с внутриглазным инородным телом, с внутриглазным осколком. Это, пожалуй, самая интересная, самая бурно развивающееся и самая сложная операция, самые сложные пациенты", - сказал Куликов.

Он добавил, что результат лечения зависит от многих факторов: из чего осколок, его размера и формы, траектории вхождения в глазное яблоко, возникла ли зона рикошета, повреждена ли макулярная область - центральная часть сетчатки, где происходит основная фокусировка лучей света. Лечение осложняется при инфицировании.

"Очень много зависит от того, на каком этапе, как быстро, в каком объеме была оказана офтальмохирургическая помощь, в том числе первичная хирургическая обработка. Многое зависит от той антибиотикопрофилактики, от своевременного противовоспалительного лечения, антипролиферативного лечения", - заключил медик.

Куликов приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны РФ, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного травматолога МО Владимира Хоминца, главного нейрохирурга Дмитрия Свистова и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике и провел несколько операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.