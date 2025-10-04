Военные нейрохирурги улучшили лечение раненых бойцов для снижения инвалидности

Главный нейрохирург Минобороны Дмитрий Свистов указал, что такой подход позволяет раньше начать реконструктивно-восстановительные операции, а также уменьшить в периоде число инвалидов, нуждающихся в этих операциях

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Оказание нейрохирургической помощи бойцам СВО удалось улучшить на всех этапах лечения раненых, сообщил ТАСС главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии Военно-медицинской академии (ВМА) им. Кирова Дмитрий Свистов.

"На всех этапах удалось улучшить [оказание нейрохирургической помощи раненым бойцам], потому что на сегодняшний день, в отличие от предыдущих конфликтов, все нейрохирургические вмешательства на самых передовых этапах оказания медицинской помощи осуществляются врачами-нейрохирургами, прошедшими специальную подготовку. <...> Мы стараемся довести до каждого нейрохирурга на своем уровне необходимость выполнения операций в строгом соответствии с принятыми указаниями по военно-полевой хирургии и ее разделу - военно-полевой нейрохирургии, и <...> дефектов и ошибок, которые встречаются, стало гораздо меньше. За счет этого увеличивается и выживаемость раненых, уменьшается степень инвалидизации", - сказал Свистов.

Он добавил, что такой подход позволяет раньше начать реконструктивно-восстановительные операции, а также уменьшить в периоде число инвалидов, нуждающихся в этих операциях.

Свистов приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного офтальмолога МО РФ Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.