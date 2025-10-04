Офтальмолог Куликов назвал военную медицину лидером по лечению глазных травм

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Российская военная медицина занимает одну из передовых позиций в мире по лечению боевой травмы глаза, сообщил ТАСС главный офтальмолог Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники офтальмологии Военно-медицинской академии имени С. М. Кирова Алексей Куликов.

"Я думаю, что как российская армия сейчас самая боеспособная в мире, точно так же военная медицина сейчас самая прогрессивная, самая развитая, самая технологичная в мире", - ответил Куликов на вопрос о развитии военной медицины за годы СВО.

Он добавил, что в офтальмо-травматологии опыт российских специалистов один из самых передовых в мире по травмам глазного яблока, включая травмы с внутриглазными осколками, травмы глазниц, в том числе переломы их стенок и внутриорбитальными инородными телами.

"На третьем месте по развитию - это технологии пластической хирургии, потому что очень часто страдают веки, слезные пути. Поэтому направление травматических повреждений век и слезных путей сейчас тоже очень бурно развиваются. Здесь формируются новые технологии, новые подходы и активно внедряется [в практику] все то, что известно науке в настоящее время", - заключил собеседник агентства.

Куликов приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны РФ, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного травматолога МО Владимира Хоминца, главного нейрохирурга Дмитрия Свистова и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.