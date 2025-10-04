В ДНР волонтеры отработали более 6 тыс. заявок на подвоз воды жителям

С начала 2025 года активисты доставили жителям региона 81 тонну бутилированной воды

© Дмитрий Ягодкин/ ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. Волонтеры в Донецкой Народной Республике с начала года отработали более шести тыс. заявок на подвоз воды жителям региона, доставив 81 тонну бутилированной воды. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"81 тонну бутилированной воды доставили волонтеры оперативного штаба #МЫВМЕСТЕ жителям республики с начала года. Также активисты отработали более шести тысяч заявок на подвоз воды для бытовых нужд. Силами добровольцев оказываем адресную помощь тем, кто не может самостоятельно обеспечить себя питьевой и технической водой - пожилым, маломобильным и нуждающимся. Процесс отлажен - волонтеры приезжают к ним регулярно", - написал он в своем Telegram-канале.

В работе по обеспечению водой населения задействованы представители Движения Первых, "Молодой Гвардии Единой России", "Молодой Республики", Народной дружины и других общественных организаций, а также бойцы студенческих отрядов.

"Сегодня молодежь из Народной дружины доставила воду жителям одного из наиболее пострадавших от атак ВФУ (вооруженных формирований Украины - прим. ТАСС) районов Донецка - Петровского. Активисты с энтузиазмом разносили воду по квартирам, общались с жителями. Поддерживали их не только делом, но и добрым словом. Сегодня волонтеры вносят неоценимый вклад в нашу общую борьбу за воду. Благодарю вас за неравнодушие и искреннее желание помогать другим", - подчеркнул глава республики.

ДНР испытывает дефицит воды, получая не более 35% нужного объема для снабжения жителей из-за водной блокады со стороны Украины и обмеления водохранилищ. 18 июля было объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, Енакиево и близлежащие города переведены на подачу воды раз в четыре дня, крупнейшие по численности города региона - Донецк и Макеевка - раз в три дня, Мариуполь - раз в два дня. Власти реализуют ряд мер по выходу из водного кризиса.