На строящейся станции столичного метро "Народное Ополчение" появились эскалаторы

Протяженность каждого эскалатора составляет около 18 метров
10:41

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Работы по монтажу эскалаторного оборудования завершили на строящейся станции "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии столичного метро. Об этом сообщили на сайте мэра и правительства Москвы.

"Станционный комплекс мелкого заложения будет иметь два подземных вестибюля. В первом смонтировали четыре эскалатора, во втором - три. Протяженность каждого эскалатора составляет около 18 м. Оборудование поставлено с завода в Санкт-Петербурге", - отметил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

На станции установят шесть современных отечественных лифтов нового поколения для удобства маломобильных пассажиров. Грузоподъемность лифтов составит 1 тыс. кг.

По словам Ефимова, на строительной площадке станции метро "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии каждый день работают примерно 300 человек. 

