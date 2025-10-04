В ДНР два врача академии Кирова делают норму операций госпиталя мирного времени

Нейрохирурги за четыре месяца работы провели более 100 операций раненым бойцам

Редакция сайта ТАСС

ДОНЕЦК, 4 октября. /ТАСС/. В ДНР два нейрохирурга медицинского отряда специального назначения Военно-медицинской академии (ВМА) имени С. М. Кирова за четыре месяца работы провели более 100 операций раненым бойцам, сообщил ТАСС главный нейрохирург Минобороны РФ, начальник кафедры и клиники нейрохирургии ВМА Дмитрий Свистов.

"В этом отряде - два наших нейрохирурга, выпускники. <...> Они работают достаточно хорошо, активно, уверенно: за четыре месяца выполнили 102 операции. Это хороший показатель работы даже для стационарного госпиталя мирного времени. Если мы экстраполируем на год, то это примерно 300-350 операций в год - это тот уровень, который окружной госпиталь выполняет", - сказал Свистов.

Он добавил, что выпускники академии трудятся в окружных госпиталях на всех направлениях в зоне СВО. "Сейчас большой достаточно выпуск нейрохирургов, все они пошли служить в госпитали, которые осуществляют оказание помощи раненым в зоне СВО - это окружные, военно-морские госпитали. На сегодняшний день в зоне СВО и прилегающих регионах у нас трудится больше 20 военных нейрохирургов", - отметил собеседник агентства.

Для работы с ранеными направляют также ординаторов второго года обучения и слушателей академии, которые занимаются в военно-научном обществе ВМА. "Чтобы они не только в классах на теоретических занятиях, но и в реально боевых условиях, в условиях работы настоящей операционной передового этапа оказания медицинской помощи могли извлечь тот опыт, который невозможно извлечь откуда бы то ни было: ни в книжках это не написано, ни в фильмах это не снято, это можно только своими глазами увидеть, потрогать, почувствовать. И это остается с ними, так как они молодые, на всю жизнь", - заключил медик.

Свистов приехал в ДНР в составе группы специалистов Минобороны РФ, включая начальника ВМА Евгения Крюкова, главного офтальмолога МО РФ Алексея Куликова, главного травматолога Владимира Хоминца и главного невролога Игоря Литвиненко. Они посетили медицинский отряд специального назначения (МОСН) академии, который с июня работает в республике, и провели ряд операций. Крюков вручил медикам МОСН государственные награды - медали "За спасение погибавших" и Луки Крымского.