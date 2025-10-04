Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие

Редакция сайта ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали, сообщалось в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорилось в сообщении.

Позже в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту сообщили о возобновлении проезда через 12 минут после перекрытия.

"Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено", - говорится в сообщении.

Движение перекрывали с 14:30 до 14:42 мск, причины не назывались.

В новость были внесены изменения (14:58 мск) - добавлена информация о восстановлении проезда по мосту.