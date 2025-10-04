Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостанавливали
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту временно закрывали, сообщалось в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорилось в сообщении.
Позже в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту сообщили о возобновлении проезда через 12 минут после перекрытия.
"Движение автотранспорта на Крымском мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Движение перекрывали с 14:30 до 14:42 мск, причины не назывались.
