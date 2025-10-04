В Москве по БКЛ запустили тематический поезд "Роскосмос"

Благодаря проекту космос становится ближе и понятнее для каждого человека, отметил глава "Роскосмоса" Дмитрий Баканов

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Тематический поезд "Роскосмос", оформлением которого занимались госкорпорация и правительство Москвы, начал курсировать по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро. Об этом сообщила пресс-служба "Роскосмоса".

"Сегодня мы совместно с правительством Москвы запускаем тематический поезд "Роскосмос". Госкорпорация и Москва укрепляют свои связи - столица становится центром российской космонавтики, ведь именно здесь нашим сотрудникам предстоит создавать будущее отрасли. В вагонах поезда мы показали картину будущего, которая сформировалось благодаря сильному историческому фундаменту", - отметил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

Глава "Роскосмоса" добавил, что благодаря таким проектам космос становится ближе и понятнее для каждого человека. Помимо этого, просветительский проект нацелен на то, чтобы вдохновить подрастающее поколение.

Поезд "Роскосмос" будет курсировать по БКЛ в течение шести месяцев. Запуск совместного проекта приурочен к открытию Национального космического центра, 90-летию столичного метрополитена, а также 68-летию запуска первого спутника Земли.