В Саратове демонтировали аварийные конструкции дома, где в июле взорвался газ

Сейчас продолжаются работы, которые необходимы для проведения дальнейшего обследования состояния уцелевших элементов

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Аварийные нависающие конструкции пятого подъезда дома №2 по улице Блинова в Саратове, где в июле взорвался газ и погибли семь человек, демонтировали. Об этом сообщает губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем Telegram-канале.

"На улице Блинова подрядчики демонтировали аварийные нависающие конструкции 5 подъезда дома №2. Сейчас продолжаются работы, которые необходимы для проведения дальнейшего обследования состояния уцелевших элементов, разбор завалов и вывоз строительного мусора", - сообщил Бусаргин.

По словам главы региона, для жителей подъезда №4 на время проведения работ в зимний период будет выполнено утепление помещений со стороны подъезда №5. "Вопрос дальнейших работ по 5 подъезду будет решаться на основании заключения, которое будет сформировано экспертами после подробного обследования конструкций", - добавил губернатор.

Ранее было принято решение о выдаче сертификатов на покупку жилья всем собственникам квартир пострадавшего подъезда за счет регионального бюджета. По словам министра строительства и ЖКХ региона Михаила Бутылкина, выдано 35 сертификатов, из которых по 20 сертификатам люди уже подобрали аналогичное жилье и получили выплаты. По остальным сертификатам собственники выбирают подходящие квартиры. "Рассчитываем в ближайшее время по всем выданным сертификатам выйти на финальную стадию", - отметил Бусаргин.

25 июля в доме №2 на улице Блинова в Саратове в результате взрыва газа погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медицинских служб, медпомощь понадобилась 18 пострадавшим. В конце августа в прокуратуре региона отмечали, что работы по ликвидации последствий ЧП в доме ведутся медленно, была организована проверка. Мэру было внесено представление в связи с нарушениями при выплатах компенсаций жильцам.