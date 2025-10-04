Эксперт Полосин указал на преобразование советского понятия малой родины

Работа с ним требует новых подходов и аккуратности, уверен проректор РАНХиГС

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Фокус сформированного в СССР понятия "малая родина" за прошедшие годы расширился с отдельных населенных пунктов и даже улиц до регионов, и теперь работа с ним требует новых подходов и аккуратности, уверен проректор РАНХиГС, научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.

"Региональное представление о малой родине выросло из советского представления о малой родине как о деревне, районе, улице. И это представление в Советском Союзе строилось, чтобы преодолеть формирование национально-этнической идентичности. А в 1990-е годы с парадом суверенитетов выросло до масштабов субъектов РФ", - сказал Полосин в ходе научно-практической конференции "Русская идея как цивилизационная парадигма".

Он отметил, что одним из ярких примеров такой малой родины стал Севастополь, который сохранял свою идентичность даже в украинский период - на многих мероприятиях здесь поднимались российские флаги, звучал гимн.

"Понятно, что [в Севастополе] патриотизм как чувство и право определять свою судьбу не просто сильно развит, а это настоящая часть кода. Но как образец для страны он не может быть взят", - считает эксперт.

Полосин указал, что при всей своей важности понятие малой родины не может быть опорным для региональной политики РФ. Политолог выразил опасение, что оно не удовлетворит поставленным задачам или же "приведет через формирование малой идентичности к новым расколам".

Он пояснил, что в текущей ситуации в России именно государство в целом является одним из самых уязвимых аспектов идентичности, так как за последние десятилетия - в обозримом периоде истории - менялась не только власть, но и те принципы, на которых строилось само государство.

"Даже в рамках Советского Союза у нас четыре формации было, <...> для постсоветского - мы живем уже в третьей системе государственности - понимании правил и целей. [А значит] государство - это одна из самых удобных позиций для уничтожения со стороны врага. <…> Мы живем в рамках этих угроз, и мы будем на них отвечать, и мы отвечаем", - добавил Полосин.

Научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма" проходит в субботу в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Ее организаторами выступили фонд реализации общественных проектов "Время", который с 2004 года реализует программу Президентского фонда культурных инициатив по проведению Евразийского философского конгресса и Евразийской философской премии, а также научно-методический центр Тюменского госуниверситета. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ.