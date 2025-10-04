В местах отдыха в Туве появятся три туристических комплекса

Фонд центров составит 260 номеров

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Три многофункциональных туристических комплекса появятся в Туве до 2028 года. Фонд комплексов составит 260 номеров, сообщил в своем Telegram-канале глава Тувы Владислав Ховалыг.

"Наша республика успешно защитила три инвестиционных проекта по строительству туристических баз в конкурсе, объявленном Минэкономразвития РФ в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство": на строительство баз отдыха на озерах Хадын и Дус-Холь, а также в Каа-Хемском районе. Это будут многофункциональные туристические комплексы с комфортабельными гостиничными номерами и полноценными зонами отдыха. База в Каа-Хемском кожууне (районе - прим. ТАСС) создается как центр подготовки и восстановления спортсменов-инвалидов, участников паралимпийских соревнований", - написал Ховалыг.

По словам главы Тувы, благодаря реализуемым инвестпроектам за три ближайших года общий номерной фонд для размещения туристов в регионе увеличится на 260 номеров. "Это станет значимой поддержкой туристического потенциала республики", - добавил Ховалыг.

В сентябре 2024 года во время своего визита в Туву президент России Владимир Путин отметил, что туризм является одной из наиболее перспективных отраслей для роста экономики республики. Глава государства поставил задачу обеспечить увеличение туристического потока, расширение номерного фонда и разработку интересных туристических программ. По итогам 2024 года Тува вошла в число регионов с самым большим ростом количества турпоездок - (+74,8%).