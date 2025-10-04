Реклама на ТАСС
На Северном Кавказе создали настольную игру на основе народного фольклора

13:41

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Студенты Северо-Кавказского федерального университета создали настольную игру, основанную на фольклоре народов Северного Кавказа. В регионах округа пройдут турниры по игре, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Студенты Высшей школы креативных индустрий Северо-Кавказского федерального университета придумали и реализовали настольную игру по мотивам легенд Северного Кавказа. Проект получил грантовую поддержку в рамках первого сезона "Росмолодежь.Гранты" в размере 629 850 рублей. <…> "Легенды Кавказа" - это уникальная авторская игра, которая основывается на народном фольклоре - прямом отражении культуры колоритных жителей СКФО", - говорится в сообщении.

Разработка игры продолжалась полгода. Пробные турниры прошли в Северо-Кавказском федеральном университете и на площадке регионального центра "Сириус 26" на Ставрополье. "Участники отметили, что им было интересно погрузиться в мир легенд, узнать новое о своем регионе и соседних, благодаря эффектно упакованному продукту, а также уникальной продуманной механике настольной игры", - прокомментировали в университете.

Команда проекта проведет девять туров по регионам Северного Кавказа, также турнир вновь будет организован на площадке Северо-Кавказского федерального университета. Разработанная игра и проведение турниров нацелены на популяризацию традиций Кавказа и объединение культур. 

