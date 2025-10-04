Художник из Италии написал портрет погибшей от обстрела ВСУ девочки из Луганска

В ходе мероприятия, которое прошло при участии военной комендатуры ЛНР, была продемонстрирована видеозапись обращения автора работы

ЛУГАНСК, 4 октября. /ТАСС/. Родителям погибшей в 2014 году в Луганске при обстреле ВСУ 7-летней девочки Марины Евсюковой передали ее портрет, выполненный итальянским художником Йоритом Агочем, передает корреспондент ТАСС с места события.

"Портрет был выполнен художником из Италии, который увидел фотографию погибшей девочки, трагедия которой его очень впечатлила. Благодаря нашим друзьям из Италии портрет был передан к нам в ЛНР", - рассказал журналистам военный эксперт Виталий Киселев.

Он напомнил, что центр Луганска обстреливался из минометов. На его глазах погибли женщины и дети, которые сопровождали детей в школу. "Это были страшные события, страшная трагедия. <…> Было, наверное, такое состояние, что сердце сжимается", - отметил он.

В ходе мероприятия, которое прошло при участии военной комендатуры ЛНР, была родемонстрирована видеозапись обращения итальянского художника. "Я написал ее портрет, чтобы о ней не забыли, потому что каждый ребенок имеет право жить, улыбаться и расти. Ни одна мать не должна оплакивать своего ребенка. Мое сердце с вами, со всеми семьями Донбасса, которые потеряли своих близких. Я хотел бы, чтобы эта боль скорее закончилась, чтобы прекратились бомбежки", - сказал он.

Мама погибшей девочки Наталья Евсюкова выразила слова благодарности за то, что об их трагедии помнят. "Мы не ожидали с мужем, что кто-то через столько лет вспомнит про маленькую девочку. Настолько мне это приятно, настолько неожиданно, очень трогательно, как будто бы она живая, смотрит с этой картины. Ей хотелось жить, хотелось в школу пойти, и вот так в одну минуту жизнь закончилась. Страшно тяжело", - сказала она, не сдерживая слез.

Помощник уполномоченного по правам человека в ЛНР Сергей Белов напомнил, что на территории региона от рук ВСУ погибло как минимум 72 ребенка. Есть еще места, которые не исследованы специальными органами. Режим в Киеве, по его словам, целенаправленно бьет по детству, обстреливая школы, и в большинстве населенных пунктов, которое находились вблизи линии фронта, школы уничтожались целенаправленно.