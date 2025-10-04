В Москве число ДТП с участием такси за I полугодие 2025 года снизилось на 7%

Среднее время подачи машины в городе составляет от четырех до семи минут

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Количество ДТП в Москве за январь-июль 2025 года снизилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Статистику публикует столичный дептранс в День московского такси.

"На 7% снизилось количество ДТП с участием такси за первое полугодие 2025 года по сравнению с прошлым годом", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Там же добавили, что свыше 1,7 млн пассажиров пользуются услугами такси в сутки. В сервисе доступны тарифы для всех категорий граждан. Среднее время подачи машины в столице составляет от четырех до семи минут. Более 200 тыс. профессиональных водителей прошли обязательную аттестацию и работают в сервисе, а средний возраст автомобиля составляет 3,2 года.

Заммэра столицы Максим Ликсутов поздравил сотрудников таксомоторной отрасли с праздником и сообщил, что Москва - один из мировых лидеров по уровню развития сервиса такси. За последние пять лет спрос на поездки вырос на 95%.

"Благодаря вашему труду и ежедневной работе сервис становится лучше с каждым годом. Мы наблюдаем высокий спрос среди жителей столицы. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина создаем все условия для безопасных и комфортных поездок, а также поддерживаем водителей в их работе. Желаю успехов и только положительных отзывов", - приводят слова Ликсутова в департаменте транспорта.