Роспотребнадзор запросил информацию у Турции по заражению вирусом Коксаки

Ведомство контролирует ситуацию

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Роспотребназор направил Минздраву Турции запрос о результатах расследования по информации о заражении российских туристов вирусом Коксаки в отеле в провинции Анталья. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

"В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что российские туристы в отеле Crystal Admiral Resort Suites & Spa в Сиде сообщили о заражении вирусом Коксаки, Роспотребнадзор направил в Министерство здравоохранения Турции официальный запрос. Запрос сделан в рамках действующего меморандума о сотрудничестве в области борьбы с инфекциями и охраны здоровья туристов, в нем содержится просьба предоставить официальные данные о результатах расследования и оценку риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, ведомство также запросило дополнительную информацию по этому вопросу у турецких коллег по каналам, установленным Международными медико-санитарными правилами ВОЗ. Официальные запросы на предоставление информации также направлены в Ассоциацию туроператоров (АТОР) и в редакции СМИ.

Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.