Шувалову присвоили звание почетного доктора Казанского федерального университета

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что при содействии Игоря Шувалова в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты

Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов (в центре) © Пресс-служба ВЭБ.РФ

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Председателю ВЭБ.РФ Игорю Шувалову присвоено звание почетного доктора Казанского федерального университета (КФУ). Такое решение принято на расширенном заседании Ученого совета КФУ под председательством ректора Ленара Сафина, сообщила пресс-служба ВЭБ.РФ.

"Игорь Иванович внес большой вклад в развитие Республики Татарстан и Казанского университета. Прежде всего, это организация Универсиады в Казани и строительство Деревни Универсиады. Также он активно способствует расширению наших международных связей и привлечению иностранных ученых и студентов. Это стало залогом успеха Казанского университета на международной арене и развития вуза в целом", - сказал ректор КФУ.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин отметил, что при содействии Шувалова в регионе реализуются крупные инвестиционные проекты с участием "ВЭБ.РФ" общим объемом финансирования около 417 млрд рублей. "Для Татарстана эта поддержка и взаимодействие - реальный стратегический ресурс для интеграции в мировую экономику и развития передовых отраслей", - подчеркнул Песошин.

В ответном слове Шувалов поблагодарил ученый совет за оказанное доверие, отметив, что намерен продолжать научную и практическую деятельность.