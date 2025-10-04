Названы победившие в конкурсе грантов на форуме "Полюс" проекты

Среди победителей, в частности, литжурнал, квест и фестиваль наук

АРХАНГЕЛЬСК, 4 октября. /ТАСС/. Итоги конкурса грантов от Росмолодежи подвели на форуме молодых ученых "Полюс" в Архангельске. Как сообщили ТАСС организаторы, поддержку получили восемь проектов из разных регионов.

"Среди победителей - Анна Будищева из Республики Саха (Якутия) с молодежным литжурналом "Перо и клик", Милана Мансурова из Республики Башкортостан с образовательной медиа программой "Эфир", Максим Королёв из Ханты-Мансийского автономного округа - Югра с проектом "Инженерная мастерская", Юрий Маясин из Республики Татарстан с фестивалем науки "Территория знаний", Алина Мальгина из Архангельской области с проектом "Открой теплый Север", Глеб Пеймер из Республики Крым с образовательным проектом "Не влипни! ", Ксения Матвеева из Пермского края с интерактивным квестом "В мире Достоевского", Полина Рудаковская из Москвы с курсом "Скажи просто", - сообщили организаторы.

Эти проекты получат финансовую поддержку на общую сумму 3,036 млн рублей.

Лучшей выпускницей Всероссийского форума молодых ученых "Полюс" 2025 года признана Ксения Павлова. Итоги работы участников станут основой для новых инициатив в области науки, технологий и популяризации знаний.

Форум "Полюс" стал площадкой для обмена опытом и запуска совместных инициатив. Одним из примеров сотрудничества является работа медиастудии "Шумный Полюс", созданной совместно с Центром развития молодежных медиа "ШУМ" - проект из Калининграда. "Круглогодичные молодежные образовательные центры делают важное дело - помогают молодым специалистам развиваться, находить новые интересы и ощущать себя частью одного большого сообщества. Наша задача - поддерживать друг друга, делиться опытом и включаться в совместные проекты. Совместная работа на форуме "Полюс" доказала: сотрудничество центров - это про дружбу, помощь и общее будущее", - отметила пресс-секретарь центра "ШУМ" Александра Богданова.

Организаторами форума выступают Центр молодых исследователей "Полюс" и Федеральное агентство по делам молодежи.