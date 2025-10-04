Дугин: в РФ разрабатывают проект "Вестернология" для изучения цивилизации Запада

Еще один проект связан с возрождением философских направлений, не поддерживавшихся в СССР и потому недостаточно развитых, сообщил директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Проект "Вестернология", который локализует Запад как одну из мировых цивилизаций и позволяет изучать ее, в том числе в сравнении с русским миром, разрабатывается в России, сообщил директор Высшей политической школы имени Ивана Ильина при РГГУ Александр Дугин в ходе конференции "Русская идея как цивилизационная парадигма".

"По госзаданию последний год Высшая политическая школа имени Ивана Ильина при РГГУ, мы выполнили три очень важных проекта. <…> Первое - это проект "Вестернология", это большой учебник, 800 страниц, который выделяет и описывает Запад как одну из цивилизаций. Это не критика Запада, это его локализация, это описание Запада не как чего-то универсального, а как чего-то локального, имеющего свою географическую, историческую конкретику. И параллельно с этим описанием Запада дается описание русской цивилизации в ее основании", - рассказал Дугин.

Ученый уточнил, что предлагается рассматривать Запад как локальную цивилизацию, понимая при этом, что она - "не истина в последней инстанции и никогда ею не была", а пути развития этого общества и России со временем расходятся, по его мнению, все сильнее.

Он выразил надежду, что эта концепция станет важным элементом в организации гуманитарного, возможно, естественно-научного процесса, "потому что Запад - это не весь мир, и претензия к западной универсальности - это то, что необходимо отвергнуть, свести Запад к локальной цивилизации". По его словам, такое предложение уже было передано в Минобрнауки РФ.

"Идея русской философии рождалась из того, что мы познаем цивилизации, мир разных цивилизаций и утверждаем на этом фоне самих себя. Конечно, в первую очередь в диалоге с Западом, причем критическом диалоге с Западом, явно не соглашаясь с его основными выводами. Дистанция с Западом является необходимым инструментом русского философского процесса, но одновременно с Западом все не начинается и не кончается. Вот это идея обнаружения других цивилизаций, других философий тоже является отличительной чертой нашего философского пробуждения, хотя только в начальной сфере", - добавил Дугин.

По его словам, еще один важный проект связан с возрождением философских направлений, не поддерживавшихся в СССР и потому недостаточно развитых на данный момент.

"Мы подготовили большой концепт: <…> все мысли наших славянофилов, евразийцев, софиологов русской философии - все это собирается в некий единый комплекс, и Россия как государство-цивилизация обосновывается на таком, я бы сказал, аксиоматическом уровне. И третий фундаментальный элемент - это уже применение и вестернологии, и принципа государства-цивилизации к философии", - отметил директор школы.

О конференции

Научно-практическая конференция "Русская идея как цивилизационная парадигма" проходит 4 октября в музейно-храмовом комплексе "Новый Херсонес". Ее организаторами выступили фонд реализации общественных проектов "Время", который с 2004 года реализует программу Президентского фонда культурных инициатив по проведению Евразийского философского конгресса и Евразийской философской премии, а также научно-методический центр Тюменского госуниверситета. Мероприятие проходит при поддержке Минобрнауки РФ.